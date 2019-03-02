مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | Barcelona vs Real Madrid يلا شوت - كورة ستار





يدخل الفريق الكتالوني هذه المباراة وهو متربع على جدول ترتيب المسابقة، بينما يدخل الفريق الملكي اللقاء وهو يعاني كثيرا، حيث خاض الريال في هذا الموسم أسوأ بداية له في تاريخه جعلته يعاني كثيرا وأصبح يحتلحاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، وأصبح هذا اللقاء هو المحك والفيصل للمدير الفني والكثير من اللآعبين في الفريق، وذلك بعد خروج الفريق الملكي من كأس أسبانيا منذ أيام قليله على يد الفريق الكتالوني، أما عن تاريج مواجهات الفريقين فقد فاز الريال في 93 مباراة، بينما فاز البرسا في 45 مباراة، وتعادل الفريقين في 50 مباراة.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | Barcelona vs Real Madrid يلا شوت - كورة ستار



تتجه أنظار الساحرة المستديرة في جميع بقاع العالم مساء السبت الموافق 2 مارس 2019 صوب ملعب سنتايجو برنابيو معقل الفريق الملكي، حيث المباراة المرتقبة والتي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع دول العالم والتي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد في أقوى كلاسيكو في العالم والذي يطلق عليه خبراء كرة القدم اسم كلاسيكو الأرض أو كلاسيكو العالم، هذا اللقاء سوف يضم أفضل وأحسن نجوم كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وسوف نتابع معكم من خلال موقعنا عرب فور نيوز في تغطية شاملة وحصرية أحداث هذا اللقاء الذي يمثل أهمية خاصة للفريقين ويعتبر الفوز به في حد ذاته بطولة كاملة، كما سنتابع معكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة فور بدايتها وانطلاقها.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | Barcelona vs Real Madrid يلا شوت - كورة ستار









مباراة ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

قرر الاتحاد الأسباني لكرة القدم إقامة مباراة الكلاسيكو اليوم السبت الموافق 2-3-2019 على أرضية ملعب سنتايجو برنابيو، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر، والساعة 10:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD3.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | Barcelona vs Real Madrid يلا شوت - كورة ستار

التشكيل المتوقع

سوف يخوض الفريق الملكي كلاسيكو الليلة بهذا التشكيل:-





حراسة المرمى:

كورتوا





خط الدفاع:

ناتشو، فاران، راموس، مارسيلو





خط الوسط:

مودريتش، كاسيميرو، كروس





خط الهجوم:

بيل، بنزيما، إيسكو.





أما الفريق الكتالوني فسوف يخوض المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى:

تير شتيجن





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | Barcelona vs Real Madrid يلا شوت - كورة ستار

خط الدفاع:

جوردى ألبا، لينجليت، بيكيه، سيرجى روبيرتو





خط الوسط:

آرثر، بوسكيتس، راكيتيتش





خط الهجوم:

كوتينيو، لويس سواريز، رافينيا.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | Barcelona vs Real Madrid يلا شوت - كورة ستار

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشرة

الدستور مباشر سوف يتابع معكم لحظة بلحظة من خلال قسم مباريات أحداث مبارة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني ومتابعة نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد فور انطلاقها فتابعونا.