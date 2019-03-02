الان Live يسعى الدستور لايف إلى نقل حي ومباشر لأحداث مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري ضمن الجولة الثانية من مشاهدة مباراة الاسماعيلي وقسنطينة الجزائري بث مباشر يلا شوت yalla shoot اونلاين في بطولة افريقيا، حيث يحل الأسماعيلي المصري ضيفاً ثقيلاً على قسنطينة بطل الجزائر مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وسنوفر لكم رابط يلا شوت بث مباشر ماتش الاسماعيلي اليوم في كأس افريقيا قبل بداية اللقاء بدقائق، yalla shoot.





الاسماعيلي وقسنطينة بث مباشر اونلاين yalla shoot، يبدأ موعد مشاهدة مباراة الاسماعيلي اليوم في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءاً بتوقيت الرياض، وسيتم نقل المباراة حصرياً ومباشرة عبر قناة bein sport7 بتعليق المصري محمد الكواليني.









سنضيف لكم رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الاسماعيلي ضد قسنطينة في بطولة أفريقيا قبل بداية اللقاء بدقائق، يرجى تحديث الصفحة بإستمرار عند توقف بث المباراة فور بدايتها.





أكد دينيس لافاني المدير الفني للفريق الجزائري على ضرورة تحقيق الفوز على الاسماعيلي، خاصة وإن الدراويش ليس لديهم ما يخسرونه وسيخوضون تلك المواجهة بكل قوة لتحسين وضعيتهم بالمجموعة.





الاسماعيلي وقسنطينة بث مباشر يلا شوت kora live، يذكر أن مباراة الأسماعيلي اليوم هي لقا مؤجل من تاريخ الثاني عشر من شهر فبراير الماضي، وذلك بعد العقوبة التي تعرض لها الدروايش من قبل الكاف على خلفية مباراة الفريق أمام الأفريقي التونسي، قبل أن يتراجع الكاف عن قراره ويعلن مواصلة الفريق لمشواره القاري هذا الموسم.





مشاهدة الاسماعيلي وقسنطينة الجزائري بث مباشر online، يحتل الأسماعيلي المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة فقط، بفارق ست نقاط عن المتصدر مازيمبي الكونجولي، وقسنطينة صاحب المركز الثاني، حيث يمتلك كلا منهما سبع نقاط، في حين يأتي الأفريقي التونسي ثانياً برصيد أربع نقاط.





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