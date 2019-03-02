يلا شوت الجديد .. مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة لايف HD ريال مدريد ضد برشلونة مجاناً عبر Yalla Shoot

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة غاية في الأهمية اليوم بالدوري الإسباني عندما تُقام مباراة برشلونة وريال مدريد ضن منافسات الجولة السادسة والعشرين.





ويسعى البارشا لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه وذلك بعد الفوز في مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الاربعاء الماضي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بثلاثية دون رد.





وتُقام مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت إسبانيا.





ويذكر أن المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للريال قال في المؤتمر الصحفي لـ مباراة برشلونة وريال مدريد بأن الريال جاهز ومستعد للفوز على برشلونة والثأر من فوز البارشا بثلاثية يوم الأربعاء الماضي.





واضاف سولاري أن الروح والإصرار لدى لاعبي الريال في مستوى عال للغاية من أجل تحقيق الفوز في مباراة برشلونة وريال مدريد.





وكان المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارشا أعلن عن قائمة فريقه استعدادًا لـ مباراة برشلونة وريال مدريد، حيث يقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز قائمة البارشا للمباراة.





وستُقام مباراة برشلونة وريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.





وفي حال تمكن البارشا من الفوز في مباراة برشلونة وريال مدريد، سيصبح رصيد برشلونة 60 نقطة وبفارق 12 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثالث حاليًا.





وكانت مباراة برشلونة وريال مدريد في مرحلة الذهاب انتهت بفوز البارشا بخماسية مقابل هدف في لقاء أُقيم في شهر أكتوبر الماضي على ملعب الكامب نو، حيث تسببت خسارة الريال وقتها في إقالة المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي وتعيين سولاري بدلًا منه.





وبعد نهاية مباراة برشلونة وريال مدريد، سيواجه البارسا في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري فريق رايو فاييكانو، بينما يواجه ريال مدريد فريق بلد الوليد.