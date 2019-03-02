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السبت 02/مارس/2019 - 01:07 م

يوتيوب لايف مجانا| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد barcelona vs realmadrid | الكلاسيكو اون لاين

يوتيوب لايف مجانا| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد barcelona vs realmadrid | الكلاسيكو اون لاين

يوتيوب لايف مجانا|
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يوتيوب لايف مجانا| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد barcelona vs realmadrid | الكلاسيكو اون لاين
في سهرة كروية من سهرات الكرة الاسبانية يلتقي مساء يوم السبت فريقا ريال مدريد وبرشلونة من جديد بعد مرور  نحو يومين على آخر مباراة بين الفريقين، والتي كانت قد أقيمت يوم الأربعاء الماضي بملعب سانتياجو برنابيو بمدينة مدريد الإسبانية، وانتهت المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، ليصل الفريق الكتالوني لنهائي كأس ملك إسبانيا.
يوتيوب لايف مجانا| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد barcelona vs realmadrid | الكلاسيكو اون لاين

أما هذه المرة فسيخوض الفريقان مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني والمعروف باسم الليجا، حيث سيلعب الفريقان مباراة يترقبها جميع متابعي كرة القدم حول العالم، في مباراة تُعرف بين جماهير كرة القدم باسم كلاسيكو الأرض.
يوتيوب لايف مجانا| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد barcelona vs realmadrid | الكلاسيكو اون لاين


 
كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة لن تكون مباراة كغيرها من مباريات كرة القدم، إنما تشهد إقبال كبير من قبل جماهير كرة القدم حول العالم من أجل متابعة المباراة حول شاشات التليفزيون، والقنوات التي تبث المباراة بشكل مباشر.
يوتيوب لايف مجانا| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد barcelona vs realmadrid | الكلاسيكو اون لاين

ظروف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني
برشلونة يدخل هذه المباراة باحثاً عن تكرار فوزه من جديد على الريال من أجل الاقتراب ولو لخطوة في مشواره نحو حصد لقب بطولة الليجا هذا الموسم، البرسا بقيادة فالفيردي يطمح في العودة إلى برشلونة بالنقاط الثلاثة، فالفريق يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

أما فريق ريال مدريد فيدخل هذه المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول الترتيب، فالفريق الملكي سيكون أمام مواجهة ليست بالسهلة، خاصة وأن اللاعبين مطالبين بالفوز على الغريم التقليدي برشلونة من أجل العودة من جديد للمنافسة على لقب الليجا، وإسعاد الجماهير الغاضبة من الهزائم المتتالية للفريق على يد البرسا.
يوتيوب لايف مجانا| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد barcelona vs realmadrid | الكلاسيكو اون لاين

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
وعن القنوات التي ستقوم بالبث الحي والمباشر لمباراة كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة فستقوم شبكة قنوات bein SPORTS بتخصيص ثلاث قنوات باللغة العربية لإذاعة مباراة الكلاسيكو مساء السبت  حيث سيقوم رؤوف خليف بالتعليق على المباراة من الملعب من خلال شاشة قناة  bein HD1، وعبر قناة  bein HD3 سيكون خليل البلوشي معلقاً على أحداث مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، كما سيكون خالد الغول معلقاً على المباراة عبر قناة bein HD8.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة
وعن موعد الكلاسيكو المنتظر بين الريال وبرشلونة فسيتم اطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
يوتيوب لايف مجانا| بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد barcelona vs realmadrid | الكلاسيكو اون لاين

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