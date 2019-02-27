مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

مشاهدة مباراة صلاح اليوم مباشر يوتيوب لكن الجميع يأمل بأن يكون لصلاح الجانب الأكثر من التهديف نظرا لأنه بحاجة للإبتعاد عن كون أجويرو الذى يتساوى معه فى الأهداف المسجلة لكلا منهما لذلك فإن الجماهير العاشقة لليفر تأمل بأن تنتهى المباراة لصالح الفريق ولصالح اللاعب الذى يشعر بخيبة الأمل الأن بعد ذلك التعثر وظهر الأمر واضحا بعد انتهاء المباراة وقبلها حينما خرج صلاح من ملعب المباراة نظرا لعدم إمتلاكه أى وسيلة امام اليونايتد فهو الفريق الوحيد فى الدورى الإنجليزي الممتاز الذى لم يسجل أمامه صلاح لأنه فى لقاءهم الأخير كان شاو مكلف برقابته فلم يتركه اللاعب قط طوال المباراة.



لكننا الليلة سنحتفل بالأنفيلد سواء بفوز واتفورد وهذا شىء مشكوك حوله أو بفريق ليفربول وهذا الذى يحمل النقاط العالية من الحظ بهذه المباراة وذلك لتواجدها على ملعبه وامام الجماهير الإنجليزية وغير الإنجليزية العاشقة للفريق مما يدفع الفريق إلى تقديم مباراة قوية يُعيد بث الأمل بها فى نفوس الجماهير التى أصبحت مُهددة بفقدان الصدارة فى كل جولة نظرا لتقدم السيتي المثير فى الدورى والكأس أيضا ويذكر بأن هذا الفريق بالموسم الماضى تمكن محمد صلاح أمامه من تسجيل أربعة أهداف وكانت أول ميجا هاتريك للاعب صلاح فى تاريخه امام هذا الفريق الإنجليزي مما يجعلنا مطمأنين بدرجة جيدة ومالكين الأمل قبل بداية المباراة.



موعد مشاهدة مباراة محمد صلاح ليفربول وواتفورد

سيكون توقيت مشاهدة مباراة الليفر وواتفورد اليوم الأربعاء "27/2/2019" فى تمام الساعة "22:00" العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وبتوقيت السعودية فى تمام الساعه "23:00" الحادية عشر.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD4، بتعليق: خالد الحدي