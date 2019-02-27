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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:04 م

برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار الاسطورة

برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار الاسطورة

بث مباشر مباراة برشلونة
بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد
رامي أسعد
dostor.org/2534838

بث مباشر برشلونة وريال مدريد يلا شوت بث مباشر يلا شوت كورة ستار مباراة برشلونة وريال مدريد تنطلق في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مساء اليوم، وتنقل العديد من القنوات المجانية والمفتوحة المباراة على بعض الأقمار الصناعية بينما قررت شبكة بين سبورت بث المباراة عبر قناتيها beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 3 بتعليق عصام الشوالي وأحمد الطيب وحسن العيدروس.

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برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار الاسطورة

برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار الاسطورة livehd7 دفع سوء الآداء الدفاعي لمارسيلو بعض الجماهير لاطلاق صافرات استهجان ضد اللاعب البرازيلي، وبينما يستمر هذا الوضع مع مارسيلو فان البديل ريجيلون قد شارك في بعض المباريات هذا الموسم بدفعة ثقة من المدرب وهو ما ظهر متميزا في آداء الواجبات الدفاعية مما يضع سولاري في حيرة الدفع بمن في التشكيل الأساسي لمباراة الليلة.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد :

وصول حافلة كل فريق لملعب المباراة منذ قليل وسط تواجد صحفى مكثف
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Real Madrid vs Barcelona LIVE! Stream El Clasico Semi-Final 27 Feb 2019

الاسطورة بث مباشر رابط مباراة برشلونة وريال مدريد kora onlive ويحاول سولاري مدرب ريال مدريد real madrid اليوم تفادي الثغرة الدفاعية الواضحة في الجانب الأيسر للفريق الواضحة بتواجد مارسيلو في المبارايات الأخيرة حيث يتميز مارسيلو بالنزعة الهجومية مما يترك خلفه مساحة واسعة تجبر راموس على الانتقال اليها في الهجمات المرتدة ويشكل خلل في دفاع الفريق مما يجعل منافسي الفريق يتصيدون تلك المساحة في بناء بعض الهجمات التي كلفت الملكي العديد من الاهداف هذا الموسم.


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بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت كورة ستار متابعي الرياضة العالمية لاسيما الاسطورة koralive كرة القدم على موعد مع مباراة الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر real madrid vs barcelona اليوم الأربعاء حين يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة في مباراة العودة بنصف نهائي كأس الملك 2019 تلك المواجهة التي انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق على ملعب برشلونة ” Camp Nou” بينما تقام مباراة الليلة على معقل الملكي الريال santiago bernabeu الذي يتسع لما يزيد عن 80 ألف مشجع.



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