ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid
ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid
ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid
اندلع حريق محدود، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة زراعية بمدينة القرنة غرب الأقصر دون وقوع مصابين. تلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا باندلاع حريق محدود بمنطقة مزروعة بنبات قصب السكر، دون ...
نظمت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية صالون الأوبرا الثقافي، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الآثار الغارقة.. الماضي..الحاضر..المستقبل"، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واشراف الفنان ...
أكد الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة، أن الجامعات هي روح مصر وهى مؤشر الحياة فى مصر، وذلك خلال حفل تنصيب اتحاد طلاب الكلية للعام الدراسى 2018-2019 الذى أقٌيم تحت رعاية الدكتور أشرف ...