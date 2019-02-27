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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:03 م

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid

مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر
علي عبد الله
dostor.org/2534836

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو بث مباشر اون لاين اليوم 27-02-2019 كأس ملك إسبانيا يواجه فريق ريال مدريد فريق برشلونة ضمن منافسات إياب دور قبل نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب سانتياجو برنابيو ويخوض فريق ريال مدريد مباراته أمام فريق برشلونة على أرضه ووسط جمهوره، وهذا ما يجعله واثقاً من الخروج بنتيجة ايجابية خلال هذه المباراة، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لمثله فيما أكد المدير الفني لفريق برشلونة أن فريقه قد استعد جيداً لمواجهة فريق ريال مدريد الفوز عليه خلال هذه المباراة وتعويض التعادل الذي حصل عليه خلال مباراة الذهاب، كما أنه يأمل بأن يفوز حتى يتأهل إلى المباراة النهائية.

ريال مدريد Vs برشلونة.
البطولة : كأس ملك إسبانيا (نصف نهائي (مباراة اياب)).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت HD3 + HD1 .
الملعب : سانتياجو برنابيو .
المعلقين : عصام الشوالي وحسن العيدروس (HD1) + أحمد الطيب (HD3) .
نتيجة مباراة الذهاب : برشلونة (1-1) ريال مدريد.

موعد المباراة :
في تمام الساعة الــ 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

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