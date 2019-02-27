نيودلهي: 3 مقاتلات باكستانية حلقت في أجواء الشطر الهندي من إقليم كشمير

أعلن مسئولون في الحكومة الهندية أن مقاتلات باكستانية انتهكت أجواء الشطر الهندي من إقليم كشمير.



ونقلت وكالة أنباء "ذا هندوستان تايمز" الهندية عن المسئولين قولهم " إن سلاح الجو الهندي اعترض المقاتلات الباكستانية في إقليم كشمير وأجبرها على المغادرة"، في حين قالت الشرطة الهندية إنه تم إغلاق المطار الرئيسي في سرينجار بكشمير لمدة 3 ساعات.



يأتي هذا الانتهاك بعد يوم فقط من تحليق مقاتلات تابعة لسلاح الجو الهندي على خط السيطرة وتنفيذ هجمات ضد جماعات مسلحة.



يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

