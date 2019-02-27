"كيم" يعتزم إنجاح قمته الثانية مع "ترامب"

عبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون عن عزمه القوي إنجاح محادثات القمة الثانية مع الرئيس الأمريكي التي تبدأ اليوم الأربعاء في هانوي.



وأوضحت وكالة الأنباء المركزية اليوم الـربعاء، أن الزعيم كيم وصل الى فندق ميلينا وأحيط علما بتقارير من وفد العمل للتحضير لمحادثات القمة، واستمع بتفاصيل الى نتيجة المفاوضات التي أجريت بين وفدي العمل الموفدين من كوريا الشمالية والولايات المتحدة لتأمين نجاح محادثات القمة الثانية بين البلدين.



وفسرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قول الوكالة المركزية عن نشاط وفد العمل الكوري الشمالي بـ "من أجل تأمين النجاح في محادثات القمة"، بأنه يعبر عن عزم كوريا الشمالية وتطلعها إلى نجاح محادثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية.



ورأت ان لقاء كيم أولا عقب وصوله الى هانوي مع فريق العمل لمحادثات القمة يدل أيضًا على اعتزامه القوي لإنجاح المفاوضات.