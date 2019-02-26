زعيم كوريا الشمالية يصل فيتنام بقطار مصفح للقاء ترامب

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون صباح اليوم الثلاثاء - على متن قطاره المصفح - إلى فيتنام حيث ستعقد يوم غد الأربعاء وعلي مدي يومين القمة الثانية بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وفي ختام رحلة طويلة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر توقف قطار كيم في محطة قطارات دونج دانج، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين والتي سيغادرها على متن سيارة تقله إلى العاصمة هانوي، حيث ستعقد القمة.



وتستعد العاصمة الفيتنامية على مدار يومي الأربعاء والخميس لهذه القمة بالغة الأهمية والتي يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تؤدي إلي نزع السلاح النووي لبيونج يانج.



كان كيم قد استقل قطاره من العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج السبت الماضي متوجها - في رحلته الطويلة - إلى فيتنام عبر الصين.



وكانت قوات الأمن الفيتنامية أغلقت محطة القطارات في دونج دانج تمهيدا لوصول الزعيم الكوري الشمالي، كما أعلنت إغلاق الطريق السريع المؤدي من البلدة الحدودية إلى العاصمة هانوي بين الساعة السادسة صباحا والساعة الثانية بعد الظهر، وذلك كي يتسنى لموكب كيم عبوره بدون عوائق.



وقبيل وصول كيم إلى فيتنام غادر ترامب واشنطن متوجها إلى هانوي، مؤكدا أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونج يانج النووية.



وكان كيم تعهد في يونيو الماضي "العمل باتجاه إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي"، لكن غياب تقدم عملي يثير شكوك المراقبين.



يذكر أن ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة حيث وقعا على اتفاق لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.