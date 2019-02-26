ترامب وكيم يصلان إلى هانوى.. اليوم

من المتوقع أن يصل الزعيمان الكوري الشمالي والأمريكي، كيم جونج أون ودونالد ترامب إلى هانوي، اليوم الثلاثاء، في أول اجتماع بينهما خلال ثمانية أشهر.



وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فأن فيتنام تستعد اليوم لاستقبال قطار "كيم" الخاص في محطة قطار دونج دانج، على بعد أربعة كيلومترات من الحدود مع الصين، فيما يتوقع أن تهبط طائرة "ترامب" التي غادرت واشنطن أمس الإثنين مطار "نوي باي" الدولي في العاصمة الفيتنامية مساءً.



يذكر أن "ترامب" يتوقع قمته الثانية التي ستنعقد على مدار يومي الأربعاء والخميس، بشأن نزع الأسلحة النووية، بأن تكون "قمة هائلة للغاية"، وذلك بناء على ما يسميه في كثير من الأحيان علاقة رائعة مع زعيم كوريا الشمالية الشاب.