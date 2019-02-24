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بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد live hd اليوم الأحد الاسطورة يلا شوت كورة لايف HD Liverpool مشاهدة بدون تقطيع جودة مختلفة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد live hd اليوم الأحد الاسطورة يلا شوت كورة لايف HD Liverpool مشاهدة بدون تقطيع جودة مختلفة

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
محمد عبد الله
dostor.org/2530519

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد live hd اليوم الأحد الاسطورة يلا شوت كورة لايف HD Liverpool مشاهدة بدون تقطيع جودة مختلفة

يصطدم فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد في الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب أولد ترافورد ببعضهما ضمن مباريات ماراثون الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتنافس الفريقين في ديربي الشمال الغربي في مباراة قوية وصعبة للغاية، خاصة في ظل استفاقة مان يونايتد بعد سلسلة انتصارات متتالية، حيث فاز في أخر 10 مباريات عقب إقالة مورينيو، 
الصراع على زعامة الكرة الإنجليزية
أحد أهم الأسباب كراهية فريقي مانشستر يونايتد وليفربول فكلاً من جماهير الفريقين يرى نفسه الأفضل على مستوى الكرة الإنجليزية سواء محليا أو قارياً، حيث تمكن فريق مدينة مانشستر من الحصول على 20 لقب دوري محلي بينما تمكن فريق مدينة ليفربول من الحصول على 18 لقب محلي.

النتائج الثقيلة التاريخية بين كلا الفريقين

شهدت ملاعب الكرة الإنجليزية هزائم ثقيلة مذلة بين الطرفين، حيث تمكن ليفربول من هزيمة مانشستر يونايتد 7-1 عام 1895 وفي نفس العام رد مانشستر يونايتد بهزيمتهم 5-2 على ملعبهم، وجاء عام 1977 ليشهد أول نهائي مهم بين الفريقين التي نجح مانشستر يونايتد في الفوز بها 2-1 ليحمل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة وحرم ليفربول من الفوز بها للمرة الثالثة، لكنه تمكن من الانتقام بعدها بـ6 سنوات عندما هزم مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي 2-1 ليفوز بكأس "كارلينغ كب" للمرة الثالثة.
وقال صلاح إن عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري لمدة 29 عاما واقترابه من اللقب هذا الموسم يشكل ضغطا على اللاعبين.
وأضاف: «لكن في النهاية نحن بحاجة للتركيز في كل مباراة من أجل التتويج باللقب، لقد استعاد يونايتد الثقة بعد الفوز بالمباريات العشرة الأخيرة، ونعلم تماماً كم سيسعى للفوز على ليفربول وتعطيله نحو تحقيق لقب الدوري».

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