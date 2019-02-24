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الأحد 24/فبراير/2019 - 11:22 ص

بث مباشر| الان مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير 2019 في الدوري المصري

بث مباشر| الان مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير 2019 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي والجونة
الدستور مباشر
dostor.org/2529739

 بث مباشر| الان مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير 2019 في الدوري المصري


سيحاول الأهلي تحقيق فوزه الثامن على التوالي وتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر عندما يخوض مواجهة صعبة في الجونة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

 بث مباشر| الان مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير 2019 في الدوري المصري

استبعد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، 16 لاعباً من قائمة الفريق لمواجهة الجونة غداً، الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

 بث مباشر| الان مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير 2019 في الدوري المصري

واستبعد لاسارتى كلا من: حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوى بسبب الإصابة، وأحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد علاء وباسم على وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودى وصلاح محسن ومحمود وحيد.

 بث مباشر| الان مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير 2019 في الدوري المصري

وحقق الأهلي، تحت قيادة المدرب مارتن لاسارتي، عدة انتصارات متتالية، رغم تراجع الأداء في أغلب المباريات بالشوط الثاني، ويملك 45 نقطة من 20 مباراة وبفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي خاض 21 مباراة.

 بث مباشر| الان مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير 2019 في الدوري المصري

ويتساوى الأهلي في رصيد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض 23 مباراة كان آخرها بالخسارة 1/2 أمام الجونة، يوم الثلاثاء الماضي.

 بث مباشر| الان مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير 2019 في الدوري المصري

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