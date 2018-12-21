الإدعاء الفرنسي يتخذ خطوات قضائية ضد المشتبه بهم في اعتداء شارلي إبدو

تقدم الادعاء الفرنسي بطلب اليوم الجمعة لمثول أربعة عشر شخصا أمام هيئة محلفين للإشتباه في تورطهم في الاعتداء على مقر صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في باريس قبل نحو أربع سنوات.

وسيتعين الآن على مجموعة من المحققين القضائيين أن يتخذوا قرارا بشأن ما إذا كان يجب أن تتم الموافقة على الطلب أم لا. ولم يتضح بعد موعد إمكانية إجراء محاكمة أولئك المشتبه بهم.

كان إثنان من الإرهابيين الإسلاميين قد شنا هجوما على مقر شارلي إبدو في يناير عام 2015، ما أسفر عن مقتل اثني عشر شخصا قبل أن يلقيا حتفهما برصاص قوات الشرطة الفرنسية.

وفي وقت متأخر من مساء يوم الخميس، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن جهاديا مشتبها به من فرنسا على صلة بالهجوم، قد تم إلقاء القبض عليه في جيبوتي.

وهو ليس من بين المشتبه بهم الأربعة عشر المشمولين في الطلب الذي رفعه المدعون اليوم الجمعة، حسبما أكدت مصادر قضائية.

ويعتقد أن الشخص المحتجز له صلات بالشقيقين شريف وسعيد كواتشي اللذين نفذا الاعتداء على صحيفة شارلي إبدو.

