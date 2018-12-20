العلماء يطورون جهازًا يقلل الشعور بالجوع

عكف علماء أمريكيون على تطوير جهاز صغير يعمل على تقليل الشعور بالجوع ويساعد على إنقاص الوزن.



فقد صمم علماء فى جامعة "ويسكونسن – ماديسون " جهازا صغيرا قابل للزرع يأملون من خلاله تقليل الشعور بالجوع يساعد البدناء على إنقاص الوزن.



ويتكون الجهاز الدقيق، الذي لا يتجاوز عرضه واحد سنتيمتر، من مكنة نانوية مرنة، ترسل نبضات كهربائية صغيرة عبر العصب المبهم، الذى يمرر الرسائل بين المعدة والدماغ.



ولا يحتاج الجهاز إلى بطارية أو شحن فهو يحصل على قوته من حركة المعدة التي تزوده بالطاقة، فهو لا يعمل إلا عندما يتسبب وصول الطعام في تحريك المعدة.

