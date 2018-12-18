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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 09:07 م

الشيخ ومؤمن: القيد الإفريقى أو الرحيل.. وعبدالحفيظ: القرار لـ«لاسارتى»

الشيخ ومؤمن: القيد
محمد الدكر
dostor.org/2440999

اشترط الثنائى مؤمن زكريا وأحمد الشيخ، لاعبا فريق الكرة الأول بنادى الأهلى، على إدارة الكرة والجهاز الفنى المؤقت بقيادة محمد يوسف، القيد فى القائمة الإفريقية للاستمرار مع الفريق أو الرحيل على سبيل الإعارة فى يناير المقبل، خاصة أنهما تلقيا عروضا من أندية محلية وخليجية.

وعقد اللاعبان جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، طلبا خلالها تحديد موقفيهما من القيد فى القائمة الإفريقية، خاصة فى ظل الإشادة التى تلقاها «الشيخ» عقب مشاركته فى آخر مباريات الفريق وظهوره بمستوى جيد، بجانب أهمية وفاعلية «زكريا».

وأبلغ «الشيخ» مدير الكرة بتلقيه عرضا جديا من إدارة مصر للمقاصة، واتفاقه معهم على جميع التفاصيل، وأنه لا يتبقى غير تفعيل العقد بعد التأكد من موقفه مع الأهلى، مشددًا على أنه يخشى عدم قيده إفريقيًا، ما يعنى ابتعاده عن التشكيل الأساسى لصالح الصفقات التى سيبرمها النادى فى يناير المقبل، التى ستكون لها الأولوية فى القيد الإفريقى، فيما تمسك «زكريا» بالرحيل أو القيد، قائلًا إنه جدد تعاقده مع النادى لحصوله على وعد من الإدارة بالقيد فى إفريقيا.

من جهته، وعد «عبدالحفيظ» اللاعبين بإنهاء الملف مع الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى الجديد للفريق، الذى حصل على جميع المعلومات الخاصة باللاعبين وحالاتهم الفنية والبدنية، لدراستها قبل عودته من مسقط رأسه، ومن ثم تحديد احتياجاته، ومن يراه من الأسماء غير المقيدة يصلح للقيد فى يناير.

من ناحية أخرى، أكد «يوسف» أن الفريق يسير بشكل جيد، فى المباريات الأخيرة، نحو هدف مواصلة الانتصارات للعودة والمنافسة على القمة، معربًا عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق النجوم بهدفين نظيفين بالدورى العام.
من جانبه، التمس سيد عبدالحفيظ، العذر لمؤمن زكريا فى احتفاله المبالغ فيه عقب إحرازه الهدف الثانى، قبل أن يؤكد: «لن يمنعنا ذلك من توقيع عقوبة مالية عليه».
ويغادر «عبدالحفيظ»، اليوم، رفقة سمير عدلى، المدير الإدارى، لإثيوبيا للتجهيز لاستقبال بعثة فريق الكرة الأول، التى تغادر القاهرة، غدًا الخميس، لمواجهة جيما الإثيوبى فى إياب دور الـ٣٢ ببطولة دورى الأبطال، المقرر لها يوم الأحد المقبل.
من جهته، أكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن صلاح محسن يحتاج من أسبوعين إلى ٣ أسابيع للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد التأكد من شفائه من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة.

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