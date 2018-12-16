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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:04 م

الشيخ السيد سعيد: سورة يوسف سبب شهرتي في القراءة (فيديو)

الشيخ السيد سعيد:
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2438491

قال القارئ الشيخ السيد سعيد، إنه في بداية حياته في قراءة القرآن كان يقرأ باسم الشيخ عبد الباسط، مشيرًا إلى أنه في بداية مسيرته لقراءة القرآن كان يقلد محمود البنا وعبد الباسط وصديق المنشاوي، حسب مزاج الجمهور.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن سورة يوسف كانت صاحبة الفضل عليه في الشهرة، مشيرًا إلى أن الشيخ زايد آل نهيان سمعها وطلبه بالاسم لكي يقرأ القرآن في الإمارات في شهر رمضان.

وتابع: "السواق بتاع الشيخ زايد كان فلسطينيًا، وكان متزوجًا من الزقازق بالقاهرة، وكان عندما يـأتي في زيارة مصر كان يأخذ عدد من الشرائط بصوته، وعندما سأل سائقه من هذا تحدث له، وبعدها طلب منه أن يأتي الشيخ السيد سعيد للإمارات".

وواصل: "سورة يوسف دي سفرتني العالم كله، وأي عزاء كنت أروحه لازم الناس تطلب تسمع سورة يوسف مني".

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