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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:50 م

بالفيديو.. استمرار حريق بئر بترول رأس سدر لليوم الثالث

بالفيديو.. استمرار
مصطفى دياب
dostor.org/2438483

تواصل قوات الحماية مجهوداتها لإخماد حريق بئر التنموي "عسل 35"، الذي اشتعل يوم الجمعة الماضي، فى بريمة الحفر "شمس" التابعة لشركة ميديتيرا، المتعاقدة على القيام بأعمال حفر البئر مع الشركة العامة للبترول إحدى شركات هيئة البترول، نظرًا لعمق البئر وكمية الغاز المتواجدة به.

وكشفت تقارير صحفية، عن أنه تم الاستعانة بفريق من الخبراء الأجانب للمساعدة في إطفاء الحريق، حيث أرسلت الهيئة العامة للبترول صورًا وفيديوهات له إلى بعض الشركات الأجنبية للتنسيق معها بشأن طرق التعامل معه، وإنهاء الوضع القائم.

يشار إلى أن عدد من المهندسين الناجين من الحريق، كشفوا عن أن الحريق اندلع نتيجة زيادة حفر البئر على عمق 2900 قدم؛ لعدم توفير الشركة الكندية لمعدات -Well control Diverter-، للسيطرة على الغاز فى حالة التقدير الخاطئ للجيولوجي الذى يعمل على البريمة للعمق المطلوب للبئر، ما أدى لخروج كمية من الغاز أدت للحريق، لافتين إلى أنهم تمكنوا من إخلاء البريمة قبل امتداد الحريق الذى لم يحتاج سوى لأقل من 5 دقائق ليلتهم البريمة.

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