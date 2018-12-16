القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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مصر
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:01 ص

السكة الحديد: إعادة تأهيل 290 عربة إسباني وعادية بـ "سيماف"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2437261

أعلنت هيئة السكة الحديد أنها تقوم حاليا بإعادة تأهيل 90 عربة مكيفة (إسباني) بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 200 عربة "عادية" بمصنع (سيماف)، التابع للهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 450 مليون جنيه.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطط التطوير التي تقوم بها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية في كافة المجالات والمتضمنة البنية الأساسية مثل تطوير نظم الإشارات وتجديد وصيانة السكك والمزلقانات والمحطات، إلى جانب تطوير وتأهيل الوحدات المتحركة.

وتشمل عمليات التأهيل والتطوير للعربات المكيفة رفع كفاءة تكييف العربة وتحسين مظهر الصالون الداخلي وتغيير أسقف العربات و"تنجيد" المقاعد بالكامل وإصلاح النوافذ وتغيير جميع الستائر بأخرى جديدة كاملة، بالإضافة إلى الأرضيات والإضاءة ودورات المياه، فضلا عن تحسين مظهر العربة من الخارج، حيث يتم تحسين مظهر العربات المكيفة الإسباني بورش الهيئة بالفرز والمميزة بورش أبو غاطس.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة لتقديم أفضل الخدمات وتوفير الراحة لجمهور المسافرين من الركاب.

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