موعد مباراة تشيلسى وبرايتون والقنوات الناقلة

يأمل البلوز المنتشي من الانتصار على حساب كبير البريميرليج هذا الموسم، مانشستر سيتي، في اللقاء الماضي، والتسبب في فقدانه القمة بالترتيب، في انتصار جديد على حساب نادي برايتون، في مهمة صعبة لأن المنافس يبحث عن نقاط اللقاء أيضًا على ملعبه ووسط جماهيره، فماذا سيفعل الفريقين في هذه المواجهة القوية للغاية؟.



موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم

البطولة: الدوري الإنجليزي.

القنوات: بي ان سبورت 2.

المعلق: رؤوف خليف.

الساعة: 3:30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة: 4:30 مساء بتوقيت السعودية.