القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:02 ص

موعد مباراة تشيلسى وبرايتون والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسى
موعد مباراة تشيلسى وبرايتون
وكالات
dostor.org/2437184

يأمل البلوز المنتشي من الانتصار على حساب كبير البريميرليج هذا الموسم، مانشستر سيتي، في اللقاء الماضي، والتسبب في فقدانه القمة بالترتيب، في انتصار جديد على حساب نادي برايتون، في مهمة صعبة لأن المنافس يبحث عن نقاط اللقاء أيضًا على ملعبه ووسط جماهيره، فماذا سيفعل الفريقين في هذه المواجهة القوية للغاية؟.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم
البطولة: الدوري الإنجليزي.
القنوات: بي ان سبورت 2.
المعلق: رؤوف خليف.
الساعة: 3:30 مساء بتوقيت مصر.
الساعة: 4:30 مساء بتوقيت السعودية.

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