رئيس كولومبيا يعبر عن قلقه من وجود القاذفات الروسية فى فنزويلا

أعرب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن قلقه إزاء مهمة القاذفات الروسية البعيد المدى "تو 160" في فنزويلا.



وقال دوكي في حديث للإذاعة المحلية إن "مثل هذه الأعمال لا تزال تثير القلق. وخلال السنوات الـ 15 الأخيرة كانت هناك تحركات مختلفة للطائرات الحربية، وبرر (الجانب الفنزويلي) ذلك بوجود التعاون العسكري، لكن ذلك لا يعتبر خطوة ودية طبعا".



وأضاف دوكي: "في الوقت الذي تصل إليهم (الفنزويليين) طائرات حربية روسية، تقوم الولايات المتحدة بإرسال سفينة طبية لمساعدة المهاجرين الفنزويليين في المناطق الحدودية".