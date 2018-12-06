On Sport لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match يواجه فريق الزمالك ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباراة مؤجلة عن مباريات الأسبوع الحادي عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م. On Sport لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match ولم يعرف فريق الزمالك طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفارس الأبيض، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق. On Sport لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match وينتظر فريق الزمالك أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، حيث يخوض فريق الزمالك في مباراته الأولى ذهاب دور ال32 المؤهل إلى بطولة كأس الإتحاد الأفريقي.

On Sport لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

ويحتل المصرى المركز العاشر فى الترتيب برصيد 16 نقطة، وخاض الفريق 12 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 7 وخس لقائين حتى الأن، وتعادل الفريق مع منافسه الانتاج الحربى فى أخر مبارياته بالدورى، كما يذكر أن الفريق قد خسر فى لقاء إياب دور ال32 بكأس مصر ووداعه البطولة على يد فريق جزية مطروح.

On Sport لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

موعد مباراة الزمالك والمصرى

تقام مباراة الزمالك والمصرى فى الجولة الحادية عشر المؤجل بالدورى المصرى يوم الخميس 6/12/2018، وتبدأ المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة الثامنة بتويق السعودية الدولى، وفى الساعة الخامسة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى

On Sport لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

تنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي المؤجلة منذ الأسبوع الحادى عشر فى الدورى على قنوات أون سبورت والنيل الرياضة، كما يذاع استوديو تحليلى خاص باللقاء للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور الانتهاء.

On Sport لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بث مباشر

سيتم وضع رابط البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم باكثر من جوده قبل الماتش بساعه لمتابعة الاستوديو التحليلي للمباراة على قنوات On Sport