كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (كأس ملك اسبانيا) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

يواجه فريق ريال مدريد ضيفه فريق مليلية في مساء يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار إياب دور ال32 ضمن فعاليات بطولة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (كأس ملك اسبانيا) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

ولم يعرف فريق ريال مدريد طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الملكي، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (كأس ملك اسبانيا) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

وينتظر فريق ريال مدريد أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق مليلية، حيث يواجه فريق ريال مدريد في المباراة الأولى مضيفه فريق هويسكا في بطولة الدوري الإسباني.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (كأس ملك اسبانيا) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق ريال مدريد ضيفه فريق سيسكا موسكو الروسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق ريال مدريد ضيفه فريق رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني، أما المباراة الرابعة سوف يخوض فيها فريق ريال مدريد أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (كأس ملك اسبانيا) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق ريال مدريد في هذه المباراة على النحو التالي: كيلور نافاس / داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / سيرجيو راموس / سيرجيو ريِجيلون / ماركوس لورينتي / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / إيسكو / ماريانو دياز.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (كأس ملك اسبانيا) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

أما على الجانب المقابل لم يعرف فريق مليلية طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك نجح فريق مليلية في تحقيق الانتصار في آخر خمس مباريات على التوالي دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (كأس ملك اسبانيا) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

ويحتل فريق ريال مدريد في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 23 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق مليلية في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية مباشر (كأس ملك اسبانيا) عبر بي ان سبورت 3 HD | Bein match بين ماتش

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق ريال مدريد مع ضيفه فريق مليلية عبر قناة Bein Sports HD3 المشفرة بصوت المعلق نوفل باشي، وذلك في تمام الساعة 17:15 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 18:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.