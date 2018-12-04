موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة في السابعة مساء غد الأربعاء، على ملعب السلام، فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة لبطولة الدورى العام.



ويحتل الأهلي المركز السادس عشر في بطولة الدوري، ويسعى للفوز على الجونة والاقتراب أكثر من مقدمة الجدول، حيث فاز على بتروجت بهدف نظيف في المباراة الماضية.



ويأتي الجونة في المركز 11 برصيد 16 نقطة، وتلقى هزيمة كبيرة من الزمالك بنتيجة 3-0.



ومن المقرر أن تذاع المباراة فى تمام الثامنة مساء على شبكة ON Sports من خلال قناة أون سبورت، وكذلك قناة النايل سبورت والقناة الثانية بالتلفزيون الأرضي.



وأعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة محمد يوسف قائمة الفريق التى تواجه الجونة، وجاءت القائمة كالتالي:

- "شريف إكرامى وعلى لطفي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وهشام محمد، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومؤمن زكريا، وباسم علي، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، وإسلام محارب، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وساليف كوليبالي، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي".



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

- "شريف إكرامي في حراسة المرمي، أمامه كريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف، وفي خط الوسط عمرو السولية وهشام محمد، وفي الأمام أحمد الشيخ ووليد سليمان وناصر ماهر ووليد أزارو".

