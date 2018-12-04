أبو ظبى الرياضية | بث مباشر مباراة أهلى جدة ووفاق سطيف جودة عالية بدون تقطيع

تنقل قناة أبو ظبى الرياضية مباراة أهلي جدة ووفاق سطيف الجزائري اليوم بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل الفريق الأهلاوي المباراة ساعياً لحجز مقعده في ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، فيما يسعى فريق وفاق سطيف لقلب الطاولة على مضيفه بعد خسارته في مباراة الذهاب.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في كأس زايد للأندية الأبطال والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما اليوم الثلاثاء.

ويسعى الراقي إلى تأكيد تفوقه، بعدما استطاع تحقيق المكسب في مباراة الذهاب خارج أرضه، بفوز صعب عبر هدف وحيد، أحرزه اللاعب عبدالرحمن غريب، في الدقيقة 57، مقابل لا شيء.

مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر 4-12-2018 بكأس زايد للأبطال

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