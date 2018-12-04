بالفيديو.. أحمد فهمى يكشف قصة ارتباطه بهنا الزاهد

أكد الفنان أحمد فهمي أنه خطب 3 مرات، وتزوج مرتين "كتب كتاب وزواج"، ولكن لم تستمر كل هذه العلاقات بسبب عدم التفاهم.



وقال أثناء استضافته في برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة الـ "MBC": كل من ارتبط بهم جيدين، ولكن لم أوفق في الاختيار ولم نتحمل بعضنا البعض".



وكشف قصة ارتباطه بهنا الزاهد قائلًا: "أنا من صرّحت أولا بحبي لها عندما شعرت أنها تبادلني نفس الشعور.. وعلاقتنا بدأت بالصدفة عندما عزمنا أمير كرارة في عرض خاص".



وتابع: "أثناء جلوسنا مع العديد مع الممثلين ألقيت إفيه أضحكها كثيرًا، ثم توالت اللقاءات بيننا ووجدتها شخصية مرحة جدًا كما أن أهلي أحبوها وأعجبوا بخفة دمها".



