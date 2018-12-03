السيناريست وليد يوسف يكشف كواليس مسسلسل "مش ألف ليلة وليلة"

قال السيناريست وليد يوسف، إن مسلسل "مش ألف ليلة وليلة" كتبه في 2001، وكان نجومه فاروق الفيشاوي وليلى علوي، ولكن بسبب المشاكل توقف العمل، وتم عرضه مرة أخرى في 2009 وقام بالدور أشرف عبد الباقي وريهام عبد الغفور، وعُرض في رمضان 2010.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن المسلسل كان يتناول فساد 30 سنة، وكان في إسقاط كبير على النظام، ولذلك تم عرضه في الساعة 4 مساء قبل الفطار في رمضان 2010، ولم يكن هناك إعادة للمسلسل في وقت آخر.

وأشار "يوسف"، إلى أنه بعد ثورة 25 يناير تم عرض المسلسل، واعتقد الناس أنه يعرض لأول مرة، وبعد 15 رمضان بدأ يأتي إعلانات للمسلسل، وكأنه يعرض لأول مرة، وحظى بنسب مشاهدة عالية.