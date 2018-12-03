شاهد.. ماذا فعلت أمطار الإسكندرية في شوراعها العامة؟

شهدت محافظة الاسكندرية منذ الصباح الباكر ليوم الاثنين 3-11-2018 هطول أمطار غزيرة، على جميع بقاع مناطقها مما جعل المحافظة تتخذ كافة الاستعدادات القصوى تحسبًا لأي أضرار.



وسالت الأمطار على شوارع الإسكندرية وطرقاتها العامة، مما جعل السيارات تتخذ إجراءات الحذر، كتشغيل المساحات الأمامية لزجاج الرؤية الأمامي، وإنارة الإضاءة الخلفية للانتظار، وتحذير القادم من الخلف بتقليص السرعة القانونية.



كما شارت عربات النقل في اتجاهها السليم والسير أقل من السرعة المقررة، نظرًا لتلاشي أي اصطدامات.



