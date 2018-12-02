كريم قاسم يكشف عن موعد تصوير فيلم "أولاد رزق 2"

يشارك الفنان الشاب كريم قاسم في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق"، مع النجم أحمد عز، بالإضافة لمشاركته في بطولة فيلم "سواح".



وقال كريم، في تصريح لـ"الدستور"، إن انطلاق تصوير فيلم "أولاد رزق 2" سيكون في أول شهر يناير المقبل، بينما يعرض فيلم "سواح" في دور العرض بأوروبا أولًا في شهر مارس، ثم سيتم عرضه في مصر.



يذكر أن كريم قاسم شارك، مؤخرًا، في بطولة فيلم "ليل خارجي" مع كل من منى هلا، وشريف الدسوقي، وهو الفيلم المصري الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.