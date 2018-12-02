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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:41 م

كريم قاسم يكشف عن موعد تصوير فيلم "أولاد رزق 2"

الفنان الشاب كريم
الفنان الشاب كريم قاسم
آيه عاطف
dostor.org/2419283

يشارك الفنان الشاب كريم قاسم في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق"، مع النجم أحمد عز، بالإضافة لمشاركته في بطولة فيلم "سواح".

وقال كريم، في تصريح لـ"الدستور"، إن انطلاق تصوير فيلم "أولاد رزق 2" سيكون في أول شهر يناير المقبل، بينما يعرض فيلم "سواح" في دور العرض بأوروبا أولًا في شهر مارس، ثم سيتم عرضه في مصر.

يذكر أن كريم قاسم شارك، مؤخرًا، في بطولة فيلم "ليل خارجي" مع كل من منى هلا، وشريف الدسوقي، وهو الفيلم المصري الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

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