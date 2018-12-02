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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:27 ص

مسؤول أمريكى يكشف سبب تهرب إيران من إقرار قانون غسيل الأموال

مسؤول أمريكى يكشف
مسؤول أمريكى يكشف سبب تهرب إيران من إقرار قانون غسيل الأموال
وكالات
dostor.org/2418791

رأى المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، أن هروب النظام الإيراني وعرقلة تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سببه الخوف من الكشف عن حجم الأموال التي يقدمها للمتمردين الحوثيين باليمن.

وقال هوك في مقابلة مع قناة "إيران انترناشيونال" التابعة للمعارضة الإيرانية وتبت من العاصمة لندن، أمس السبت، إن النظام الإيراني يعرقل ويرفض انضمام البلاد إلى قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لأن ذلك سيمنع إرسال المال للحوثيين.

وبين أن النظام المالي الدولي شفاف وخاضع للمساءلة، ولا يملك نظام طهران مثل هذا النظام المالي، كما أن جميع البنوك الأوروبية والعالمية الأخرى تبدي قلقها إزاء التعاون مع البنوك الإيرانية، لأنها لا تمتثل للمعايير المصرفية العالمية.

ولفت براين هوك أن النظام الإيراني خائف من الرقابة والشفافية في النظام المصرفي العالمي، لأنهم لا يريدون للعالم أن يتابع تدفق أموالهم، فلو تم كشف أموالهم، لرأى الجميع الأموال التي ينبغي إنفاقها على الشعب الإيراني وهي تُنقل إلى الميليشيات في اليمن ولبنان.

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