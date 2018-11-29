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الصحة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:02 م

أطعمة تجنب حفظها في الثلاجة

أطعمة تجنب حفظها
dostor.org/2416305

يخزن معظم الناس بتخزين الأطعمة في الثلاجة، أملًا في الحفاظ عليها طازجة لأطول فترة ممكنة، إلا أن هناك بعض أنواع الأطعمة، ينصح خبراء التغذية بعدم الاحتفاظ بها هناك.

- الطماطم
من المتعارف عليه أن يقوم الناس بالاحتفاظ بالطماطم في الثلاجة، ولكن خبراء تغذية أكدوا أن هذه الخطوة غير صحيحة، في حال كانت الطماطم غير ناضجة، وذلك لأن البرودة توقف نضجها وتؤثر على تركيبة مكوناتها المفيدة.

- الخبز
وضع الخبز في الثلاجة لا يحافظ عليه طازجا، كما يعتقد معظم الناس، بل على العكس، فإن هذا يؤدي إلى جفافه، فضلا عن إتلاف المواد النشوية التي يحتاجها الجسم فيه.

- البطاطس
بالرغم من أن الثلاجة قد تحافظ على البطاطس طازجة، فإنها تغير طعمها بعد طبخها، لتحوّل النشويات فيها إلى سكريات.

- القهوة
وضع حبوب أو مسحوق القهوة في الثلاجة يغير طعمها، لذا ينصح خبراء التغذية بوضعها في عبوة وتركها في المطبخ، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل".

- الأطعمة القابلة للدهن
عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية التي يمكن دهنها، فإنه من الضروري أن يقرأ الشخص أولا التعليمات الموجودة عليها، ففي النوع الغني بالأملاح من هذه الأطعمة، مثل زبدة الفول السوداني، فلا يتطلب الأمر وضعها في الثلاجة، أما النوع الغني بالسكر، مثل المربى، فإنه من الأفضل وضعها في الثلاجة لأنها قد تكون عرضة للإصابة بالعفن.

- الثوم
الثوم ينضج بشكل أفضل عندما يتم وضعه في مكان مظلم وبارد خارج الثلاجة، لكن في حال تم تقشيره، فيجب وضعه في الثلاجة كي لا يتعفن.

- الشوكولاتة
يحب كثيرون وضع الشوكولاتة في الثلاجة لأكلها بعد أن تبرد، لكن خبراء التغذية يشيرون إلى أن الشوكولاتة قد تفقد طعمها القوي إذا وضعت هناك. وينصح بتخزين الشوكولاتة في مكان مظلم وبارد وجاف، للمحافظة على مذاقها.

- الزبدة
يُنصح بترك الزبدة خارج الثلاجة، لكن في حال كان الشخص يعيش في منطقة تتميز بدرجات الحرارة المرتفعة، فإنه من الأفضل وضعها داخل الثلاجة كي لا تذوب.

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