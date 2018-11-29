اليوم.. "مسار إجبارى" تطرح كليبات ألبومها الجديد

يستعد فريق مسار إجباري، اليوم الجمعة، لطرح 10 فيديوهات كليب لأغاني ألبومهم الجديد "الألبوم"، عبر القناة الرسمية لهم على موقع "اليوتيوب"، بعدما تم طرح مقاطع صوتية للألبوم مؤخرًا عبر تطبيق "أنغامي".



يذكر أن "مسار إجبارى" فريق سكندرى اختار أعضاء الفريق هذا الاسم الساخر تعبيرًا منهم على اعتراضهم على القيود التى يفرضها المجتمع، تأسس 2005، وبدأ في 2007 الاشتراك فى العديد من المهرجانات الدولية منها فى مالطا، إيطاليا، تركيا ومقدونيا، كما شارك فى مهرجانات عربية فى الكويت والإمارات العربية وتنزانيا.