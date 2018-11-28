رئيس أفغانستان يدعو إلى الاستثمار في بلاده

دعا الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني المستثمرين الأفغان والدوليين إلى الاستثمار في بلاده.



وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، الأربعاء، أن الرئيس الأفغاني وجه هذه الدعوة خلال لقائه اليوم الأربعاء مع ممثلين عن القطاع الخاص في مدينة جنيف السويسرية، لإطلاعهم على حجم الفرص والقدرات المتاحة في أفغانستان.



وأضاف الرئيس الأفغاني أن حكومته مستعدة لتقديم التسهيلات المطلوبة للشراكة والاستثمار وغير ذلك من المجالات في أفغانستان.



وأشار إلى أن الحكومة ركزت اهتمامها صوب المنتجات الزراعية الأفغانية، فضلا عن تقديم المساعدة للمنشآت للترويج للمنتجات الزراعية الأفغانية في الأسواق الدولية.



وقال مكتب الرئيس الأفغاني، في بيان، إن عبد الغني أطلع المشاركين في الاجتماع على الفرص والقدرات المتاحة في مجالات: التعدين والكهرباء والزراعة والمياه وغيرها من المجالات.