"قومي المرأة" يطلق حملة إعلانية تحت شعار "ما تخليش محطة توقفك"

أطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلانية على الإذاعة المصرية، تحت شعار "ما تخليش محطة توقفك"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFP)، وسوف تستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.



وقالت رئيسة المجلس، الدكتورة مايا مرسي- في تصريح اليوم الثلاثاء- إن هذه الحملة تتضمن مجموعة من المواقف الدرامية والتنويهات الإذاعية، حيث إنها تذاع على المحطات الإقليمية بالمحافظات، وشبكة البرنامج العام، وراديو مصر.



وأضافت أن هذه الحملة تأتي استكمالا لحملة "حياتك محطات.. متخليش محطة توقفك"، التي أطلقها المجلس بداية نوفمبر الجاري داخل المحطات المحورية بمترو الأنفاق، حرصًا من المجلس على الوصول برسائل الحملة إلى أكبر عدد من المواطنين بجميع المحافظات.



وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى إبراز قضايا المرأة والعمل على تمكينها، من خلال تدعيم المشاركة بين الجنسين، وتحقيق المساواة في الحقوق، خاصة التعليم والصحة والعمل، كما تسعى إلى تحقيق دعم الرجل للمرأة، وتشجيعها لتحقيق أحلامها.