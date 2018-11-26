مقاتلات "الناتو" ترافق الطائرات الروسية فوق البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الإثنين، أن مقاتلات سلاح الجو التابعة لحلف "الناتو"، التي تقوم بمهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق، رافقت طائرات روسية خمس مرات خلال أسبوع.



وجاء في بيان للمكتب الصحفي للدفاع الليتوانية: "في الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر، قامت مقاتلات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقوم بمهمة الشرطة الجوية في دول البلطيق خلال الأسبوع بخمس طلعات في الفضاء الجوي الدولي فوق بحر البلطيق لمرافقة الطائرات العسكرية الروسية."



وبدأت القوات الجوية البلجيكية بمهمة الشرطة الجوية التابعة للناتو في بلدان البلطيق منذ سبتمبر الماضي، من الأراضي الليتوانية باستخدام مقاتلات من طراز "إف —16" فالكون.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن جميع الطلعات الجوية لطائرات وزارة الدفاع الروسية تنفذ وستنفذ بما يتفق تماما مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي فوق المياه المحايدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى.