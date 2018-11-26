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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:14 م

التركي شاكير حكمًا لمباراة توتنهام وإنترميلان في دوري الأبطال

التركي شاكير حكمًا
أ ش أ
dostor.org/2411790

عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم التركي جونيت شاكير لإدارة مباراة فريقي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وإنترميلان الإيطالي، في دوري الأبطال الأوروبي، على ملعب "ويمبلي" بعد غد الأربعاء.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، اليوم الإثنين، أن شاكير سيعاونه بهاتين دوران وطارق أونجون وحسين جوجك وباريس سيمسك، بينما سيكون مصطفى إيزوي حكما رابعا.

وكان شاكير حكما لمباراة إيطاليا وأمريكا الأسبوع الماضي التي انتهت بفوز الآتزوري بهدف نظيف، وكذلك انتصار روما على سسكا موسكو في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه تولى إدارة لقاء ربع النهائي الموسم الماضي الذي خسره يوفنتوس بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد، وكذلك خسارتان لإنتر في لقاءين أدارهما للنيراتزوري.

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