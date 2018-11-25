عبدالله السعيد يسجل في فوز أهلي جدة على الاتحاد

نجح فريق أهلي جدة في حسم الديربي بعد فوزه على مضيفه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



وشارك النجمان المصريان محمد عبدالشافي وعبدالله السعيد في فوز أهلي جدة، بعدما شارك شيفو في المباراة كاملة، فيما اشترك عبدالله السعيد في اللقاء مع الدقيقة 39، ونجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه بطريقة رائعة.



افتتح فهد المولد التهديف لاتحاد جدة في الدقيقة السابعة، ورد أهلي جدة بثلاثة أهداف عن طريق كل من عمر السومة وعبدالفتاح عسيري وعبدالله السعيد في الدقائق 21 و49 و76.



الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بينما زادت الهزيمة من أوجاع فريق الاتحاد حيث استمر في موقعه بالمركز الأخير برصيد نقطتين.

