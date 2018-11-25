"طاقة البرلمان" تستدعى 4 وزراء لتوضيح سبب التراجع عن "الكارت الذكى"

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، تأجيل استكمال نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد فؤاد محروس، بشأن تراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكى، مما يعد إهدارًا للمال العام، لحين حضور 4 وزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك فى اجتماع لاحق.



جاء ذلك بناء على اقتراح النائب صلاح عيسى بإرجاء مناقشة طلب الإحاطة حول الكارت الذكى للبنزين، لجلسة تالية، لحين حضور وزراء البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، وذلك لأهمية طلب الإحاطة وخطورته على حد قوله.



يذكر أن اجتماع اليوم هو الثانى لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة، حيث شهد الاجتماع الأول انتقادات حادة لتراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكى، مما يعد إهدارا للمال العام، لاسيما مع استمرار تكبد موازنة الدولة أعباء سداد قيّمة التعاقد حتى عام 2018.



وكانت اللجنة قد طالبت الحكومة بإيفاد اللجنة بالعقد الموقع بين وزارة المالية والشركة المنفذة للكروت الذكيّة، للوقوف على شروط التعاقد، والمبالغ المالية التى تكبدتها الدولة خلال الـ5 سنوات "فترة التعاقد"، والتى بدأت عام 2012، متسائلين عن المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين مقابل الكارت، على أن يعقد اجتماع بالتزامن مع الجلسات القادمة فى حضور وزيرى البترول والثروة المعدنية، والمالية.