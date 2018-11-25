غدًا.. مؤتمر للتعريف بمعرض صناع مصر

تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، مؤتمرًا صحفيًا للغرفة، للتعريف بمعرض صناع مصر - الدورة الرابعة والهدف منه، وما يتبعه من تعاون الصناع لرفع نسبة التصنيع المحلى إلى 75%، وعرض لأبرز التطورات والإنجازات فى مجال التصنيع فى صعيد مصر، وتنمية العلاقات التجارية والتعاون الصناعى مع الدول الإفريقية وسيتم عرض خطة التسويق والدعاية الخاصة بالمعرض.



يحضر المؤتمر الصحفي رئيس غرفة الصناعات الهندسية رئيس لجنة الإعلام بالغرفة، سفير دولة رواندا، الوزير المفوض لجهاز التمثيل التجارى المصرى، رئيس شركة سمارت المسئولة عن التسويق الإعلامى للمعرض، وذلك غدًا الإثنين بمبنى اتحاد الصناعات المصرية.