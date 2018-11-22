قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الخميس 22/ 11/ 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا: لا تتردّد لحظة في إبداء وجهة نظرك والدفاع عنها تحت أي ضغط، وتأكّد أنك على طريق النجاح.

عاطفيًا: لا تستغلّ طيبة قلب الحبيب ومحبته العميقة لك للحصول على مرادك، فالاستغلال من أبشع صفات الإنسان.

صحيا: الغذاء الصحي مهم جدًا، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية



الثور

مهنيًا: تتوضح الامور تحت تاثير القمر من برجك ما يجعلك تخوض مجالات تقنية أو مفاوضات وسط بعض المجموعات أو التنظيمات.

عاطفيًا: يمرّ هذا اليوم بتحديات كبيرة تحمّس وضعك العاطفي إما سلبًا أو إيجابًا، إحذر مشكلة زوجية او مواجهة عائلية.

صحيًا: ينتابك شعور بالإرهاق سببه طمعك في زيادة ساعات العمل لإنجاز مشاريعك بسرعة.



الجوزاء

مهنيًا: كن واضحًا في عملك مهما كانت الظروف وكن حذرًا في الوقت نفسه.

عاطفيًا: تتملكك غيرة عمياء وتشعرك بالتوتر وتجعلك صعب المزاج ولا تطاق، ما ينفّر الشريك منك.

صحيًا: كن صبورًا جدًا في التعامل مع الآخرين، وعصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية معهم.



السرطان

مهنيًا: تعرف مناسبات كثيرة تشارك فيها بفرح وحماسة، وتحتاج إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب بجرح في كبريائك.

عاطفيًا: خذ بآراء الشريك واعمل بها، لأنه قد يدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما.

صحيًا: تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة عدم قدرتك على التنفيذ بسبب وضعك الصحي.



الأسد

مهنيًا: أعد النظر في المشروع الذي تنوي تنفيذه، لأنّ الفشل يؤدي إلى خسارة كبيرة.

عاطفيًا: يؤدي الشريك دورًا إيجابيًا ومتفهمًا في مناقشتكما المشاكل العالقة بينكما.

صحيًا: أنت صاحب قرارات صائبة عمليًا وعاطفيًا، إنّما فاشل كبير على الصعيد الصحي.





العذراء

مهنيًا: اندفاعك ونشاطك المميز يكلّلان أعمالك بالنجاح ويؤديان إلى نتائج إيجابية.

عاطفيًا: تفكّر في العودة إلى علاقة حب قديمة لأن مكانة الحبيب الأول ما زالت في قلبك.

صحيًا: القيام بأي نشاط فنّي سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، شرط ممارسته باعتدال.





الميزان

مهنيًا: تتعرض لبعض المضايقات نتيجة مسؤوليات كبيرة إضافية تلقى على عاتقك.

عاطفيًا: تتوهج الرومانسية والأجواء العاطفية الواعدة اليوم، ويجعلك إحساسك شخصًا آخر يفاجئ الشريك من حيث تصرفاتك.

صحيًا: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة كافٍ جدًا، عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة.





العقرب

مهنيًا: لا تخالف القوانين لئلا تقع في مأزق أنت بغنى عنه قد يكلّفك خسائر كبيرة وبعض الزملاء.

عاطفيًا: تتمتع بروح مرحة وابتسامة دائمة الإشراق ما يسعد الحبيب كثيرًا ويترك الأجواء إيجابية دائمًا.

صحيًا: لا تضعف أمام المغريات، تحصّن بالإرادة الصلبة، ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا.



القوس

مهنيًا: تؤدي دورًا قياديًا ويأتيك دعم من بعض الجهات النافذة، ويعدك المستقبل بحياة مهنية أفضل.

عاطفيًا: الحظ يدعمك ويتحدث عن علاقات جيدة مع أحد الأحبّاء شرط أن لا تتشبث برأيك أو تفرض توجهاتك من دون حوار ونقاش بنّاءين.

صحيًا: أترك للرياضة مكانًا في مفكرتك اليومية، الهموم والمشكلات تؤثر سلبًا في وضعك الصحي.





الجدي

مهنيًا: أبذل جهدًا كبيرًا وقم بمبادرات لرفع مستوى أدائك وبلوغ أعلى المناصب ونيل مستحقاتك.

عاطفيًا: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كليًا عن التجارب السابقة.

صحيًا: يبدو المزاج متعكرًا بكل الأحوال، تجنّب الجدال الحادّ لئلا تثار أعصابك.





الدلو

مهنيًا: تواجه حقيقة ما، وتضطر ربما إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ.

عاطفيًا: لا تكتفِ بالحب من بعيد، بل إنسَ خجلك وتحلَّ بثقة عالية للتقرب ممّن تحب.

صحيًا: تتلقى عددًا كبيرًا من الدعوات إلى الغداء أو العشاء، حاول عدم تلبية بعضها.





الحوت

مهنيًا: القمر في الثور يهدىء الخواطر ويشير الى اجواء رقيقة وتعامل رقيق من الاحباء والاصدقاء والمخلصين.

عاطفيًا: كفّ عن التغاضي عن مشاعر الحبيب وعبّر له عن مشاعرك الحقيقية تجاهه وحبك الصادق له.

صحيًا: غير نمط حياتك، وخصص لكل شيء وقتًا معينًا، ولا سيما للرياضة المفيدة للجسم والصحة