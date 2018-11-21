إيطاليا تلقى القبض على مصرى للاشتباه فى صلته بـ"داعش"

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض في ميلانو على شاب مصري 22 عامًا للاشتباه في صلته بتنظيم "داعش"، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.



وقالت الشرطة -في بيان على شبكة الإنترنت- إن الشاب متهم بالانتماء لمنظمة إرهابية دولية والدعاية للإرهاب.



وكتبت الشرطة على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنها "اعترضت رسائل على تطبيق واتس آب للدردشة، وصف خلالها المتهم نفسه بأنه "ذئب منفرد" مستعد لتنفيذ عمل".



وأصدر وزير الداخلية ماتيو سالفيني بيانًا هنأ خلاله الشرطة على القبض على الشاب، الذي كان يخطط لشن هجمات إرهابية بالنيابة عن تنظيم داعش.



وقالت الشرطة إن صديقين مقربين من المتهم، وهما أيضًا من مصر، كانت لهما أيضا صلة بأنشطة دعائية إرهابية، وتم ترحيلهما قسرًا.