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فن
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:21 ص

عاصي الحلانى يحتفل برأس السنة بين ألمانيا والأردن

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
نرمين مقبل
dostor.org/2404790

يعيش النجم اللبناني عاصي الحلاني، حالة من النشاط الفني المكثف، خاصة أنه يسعى للانتهاء من أحدث ألبوماته الغنائية لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، كما تعاقد على إحياء عدة حفلات غنائية بعدد كبير من الدول العربية والأجنبية.

يستعد "الحلاني" للاحتفال برأس السنة الجديدة 2019، مع جمهوره من خلال مجموعة حفلات غنائية ضخمة، يبدأها بحفل "الكريسماس"، الثلاثاء 25 ديسمبر المقبل، على أحد المسارح الضخمة بمدينة بون الألمانية.

ومن ألمانيا يطير "الحلاني" إلى الأردن لإحياء حفل ليلة رأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى هناك، الإثنين 31 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يشدو "الحلاني" خلال الحفلات، بنخبة من أروع أعماله الخاصة القديمة والحديثة منها "جن جنوني، بحبّك وبغار، بالعربي أيقونة العرب، إني مارق يا طير، قولي جاي، ست الستات، القرار مالي صبر، متل الكدبة، قومي ارقصي لي بعد، الباب عم يبكي، يا ميما".

يذكر أن عاصي الحلاني، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، رافعًا لافتة "كامل العدد" ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ27.

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