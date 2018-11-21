وفد حركة حماس فى طريقه للقاهرة

من المتوقع أن يصل وفد من حركة المقاومة حماس، اليوم الأربعاء، القاهرة فى زيارة جديدة تلبية لدعوة الجانب المصرى.



وسيكون وفد حماس برئاسة عضوي المكتب السياسي في حماس خليل الحية، وروحي مشتهي، والقيادي طاهر النونو، على أن ينضم لهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وعضو المكتب السياسي حسام بدران.



وتأتى الزيارة لبحث جهود كسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.



وأكد القيادى بحركة فتح الدكتور أيمن الرقب، فى تصريحاته لـ"الدستور" أن الوفد قد يصل غدا الخميس، أو في بداية الأسبوع المقبل.