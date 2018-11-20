خواطر متناثرة

• في قديم الزمان حين دق القلب، خفت صوت العقل ولكن مع مرور الوقت تصافح الاثنان وقررا أن يكونا صديقين.

• بينما كنت أسير في طريقي رأيتك تتابعني، فهلا أتيت لتسير معي أو تتركني وشأني!

• الحب لا يموت أبدًا ولكنه يتحول إلى صورة أخرى من صور الطاقة.

• يعبر حياتنا إناس إذا تذكرناهم شممنا رائحة النسيم وآخرون لو تذكرناهم لشعرنا بفحيح الجحيم.

• نحاول جاهدين تغيير أوضاع حياتنا وربما يكون وضعنا الحالي هو الوضع الصحيح ولكننا لا نعلم.

• في العالم بيوت تفتقد دفء الشمس وبيوت أخرى تفتقد دفء المشاعر.

• سألوني لماذا لا تودين العيش معه؟ فقلت لهم إنه لا يحمل بداخله براءة الأطفال ولا وقار الكبار.

• تعلمت من ابنتي كيف يداوي الحب الحقيقي الكثير من الجروح وكيف تشفي اللمسات الحانية أوجاع النفوس.

• الرحمة أعظم الصفات على الإطلاق لذلك لم يكتفي الله عز وجل بأن سمى نفسه الرحمن ولكنه سبحانه سمى نفسه أيضًا الرحيم.

• كلما اعتمدت على شخص أكثر كلما منحته الفرصة ليتحكم فيك.

• بقدر ما تحب بقدر ما تعاني عدا حب الله فهو راحة وسكينة وأمن وأمان

• من قلب الألم تتفجر ينابيع الأمل

• ثلاثة تعين على تحمل مصاعب الحياة النوم والامل والابتسامة

• إذا أدنت الناس فلا وقت لديك لتحبهم

• الرحمة أعظم من الحب لأن الحب يولد بالفطرة وقليلون قادون على الرحمة.

• الأفكار السلبية كالأرواح الشريرة، إذا عسكرت داخلك فلن تخرج بسهولة وستجلب لك الكثير من المتاعب.

• لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنارُ في إناء.

• التعليم زينة في الرخاء وملاذ في الشدة.

• لاشئ يمكنه أن يقضي على القلق إلا الاستغراق في العمل.