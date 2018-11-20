القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

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07:48 م

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07:19 م

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02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:37 ص

خواطر متناثرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وفاء النجار
dostor.org/2403180

• في قديم الزمان حين دق القلب، خفت صوت العقل ولكن مع مرور الوقت تصافح الاثنان وقررا أن يكونا صديقين.
• بينما كنت أسير في طريقي رأيتك تتابعني، فهلا أتيت لتسير معي أو تتركني وشأني!
• الحب لا يموت أبدًا ولكنه يتحول إلى صورة أخرى من صور الطاقة.
• يعبر حياتنا إناس إذا تذكرناهم شممنا رائحة النسيم وآخرون لو تذكرناهم لشعرنا بفحيح الجحيم.
• نحاول جاهدين تغيير أوضاع حياتنا وربما يكون وضعنا الحالي هو الوضع الصحيح ولكننا لا نعلم.
• في العالم بيوت تفتقد دفء الشمس وبيوت أخرى تفتقد دفء المشاعر.
• سألوني لماذا لا تودين العيش معه؟ فقلت لهم إنه لا يحمل بداخله براءة الأطفال ولا وقار الكبار.
• تعلمت من ابنتي كيف يداوي الحب الحقيقي الكثير من الجروح وكيف تشفي اللمسات الحانية أوجاع النفوس.
• الرحمة أعظم الصفات على الإطلاق لذلك لم يكتفي الله عز وجل بأن سمى نفسه الرحمن ولكنه سبحانه سمى نفسه أيضًا الرحيم.
• كلما اعتمدت على شخص أكثر كلما منحته الفرصة ليتحكم فيك.
• بقدر ما تحب بقدر ما تعاني عدا حب الله فهو راحة وسكينة وأمن وأمان
• من قلب الألم تتفجر ينابيع الأمل
• ثلاثة تعين على تحمل مصاعب الحياة النوم والامل والابتسامة
• إذا أدنت الناس فلا وقت لديك لتحبهم
• الرحمة أعظم من الحب لأن الحب يولد بالفطرة وقليلون قادون على الرحمة.
• الأفكار السلبية كالأرواح الشريرة، إذا عسكرت داخلك فلن تخرج بسهولة وستجلب لك الكثير من المتاعب.
• لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنارُ في إناء.
• التعليم زينة في الرخاء وملاذ في الشدة.
• لاشئ يمكنه أن يقضي على القلق إلا الاستغراق في العمل.

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