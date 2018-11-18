رئيس مجلس النواب يصل القاهرة بعد رحلته في بيلاروسيا

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، عائدا من بيلاروسيا، عقب زيارة رسمية هناك استغرقت 4 أيام، بناءً على الدعوة الموجهة إليه من رئيسى غرفتى الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا.



والتقى الدكتور عبدالعال، فى بيلاروسيا، ميخائيل مياسنيكوفيتش رئيس مجلس الجمهورية، وفلاديمير أندريشينكو رئيس مجلس النواب بالجمعية الوطنية فى بيلاروسيا، وتم عقد جلسة مباحثات بين الجانبين، تطرقا خلالها إلى أوجه التعاون بين البلدين والعلاقات والقضايا المشتركة.



وخلال المباحثات، دعا الدكتور عبدالعال بيلاروسيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادى، وتوجيه المزيد من الاستثمارات البيلاروسية إلى السوق المصرية الواعدة، خاصة بعد قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح المستثمرين الأجانب العديد من الامتيازات والتسهيلات التي لم تكن قائمة من قبل.



كما أشار إلى ضرورة تعزيز التعاون الفنى فى مجالات التصنيع العسكري، والتعاون التقنى- العسكرى، والصناعات الثقيلة التى تتمتع فيها بيلاروسيا بمزايا كبيرة.



وعقب المباحثات، وقَّع الدكتور علي عبدالعال مع رئيسي غرفتى برلمان بيلاروسيا، اتفاقية للتعاون بين البرلمانين، بهدف تقوية علاقات الصداقة بين جمهورية بيلاروسيا وجمهورية مصر العربية وشعبيهما، وتطوير روابط دائمة ببن اللجان والهيئات البرلمانية لكلا البلدين.



وبموجب الاتفاقية، اتفق الطرفان على عقد اجتماعات ومشاورات بشكل منتظم، وتقديم الدعم والمساعدة لبعضهما البعض أثناء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، فى إطار أنشطة الاتحاد البرلمانى الدولى، والمنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية الأخرى.



كانت شوارع العاصمة البيلاروسية، مينسك، تزينت بالأعلام المصرية إلى جانب أعلام بيلاروسيا، ترحيبًا بزيارة رئيس البرلمان المصري، باعتبارها أول زيارة لوفد برلماني رسمي في تاريخ العلاقات بين البلدين.