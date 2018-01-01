ألمانيا تحيي ذكرى محاولة اغتيال "هتلر" اليوم

تحيي العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، ذكرى مقاومة النظام النازي في اليوم الذي شهد قبل أربعة وسبعين عاما محاولة الاغتيال الفاشلة للزعيم النازي أدولف هتلر في 20 يوليو عام 1944، وسيحضر مراسم إحياء الذكرى، التي ستقام ظهر اليوم عند النصب التذكاري في مجمع مباني "بيندلربلوك"، شخصيات سياسية واجتماعية. وسيلقي عمدة برلين ميشائيل مولر كلمة افتتاحية، يعقبها خطاب لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس.



وفي مساء اليوم يؤدي مجندون في الجيش الألماني القسم الرسمي في ميدان "بارادبلاتس" بمجمع "بيندلربلوك"، مقر وزارة الدفاع الألمانية، وذلك بمشاركة وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين.



يذكر أن ضباط جيش بقيادة كلاوس شينك جراف فون شتاوفنبرج قاموا بمحاولة فاشلة لاغتيال هتلر بقنبلة وإنهاء الحرب في 20 يوليو عام 1944.



وتم إعدام فون شتاوفنبرج وثلاثة متآمرين آخرين مساء يوم المحاولة في باحة مجمع "بيندلربلوك" رميا بالرصاص.



وفي الأسابيع والأشهر اللاحقة أعدم النازيون 89 متآمرا وداعما آخرين.

