القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:56 ص

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

10:16 م

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بالخرطوم مع البشير
10:06 م

الأهلى يفشل فى إقناع العين الإماراتى بالتخلى عن الشحات
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
اقتصاد
الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:41 ص

البنك الدولى: تراجع مستويات إحراق الغاز عالميًّا فى 2017

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن كامل
dostor.org/2256239

أظهرت بيانات جديدة للبنك الدولي عن صور الأقمار الصناعية نُشِرَت اليوم حدوث تراجع ملموس في أنشطة إحراق الغاز في مواقع إنتاج النفدط في أنحاء العالم في عام 2017، على الرغم من زيادة نسبتها نصف نقطة مئوية في إنتاج النفط العالمي.

ويأتي تراجع أنشطة إحراق الغاز بنحو 5% بعد سنوات من تزايد هذه الأنشطة على مستوى العالم منذ عام 2010.

وتكشف البيانات أن العالم سجل إحراق نحو 141 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2017 انخفاضا من نحو 148 مليار متر مكعب في 2016.

وظلت روسيا أكبر بلد من حيث إحراق الغاز في العالم، لكنها شهدت أيضا أكبر تراجع في عمليات الإحراق في العام الماضي.

وسجَّلت فنزويلا والمكسيك أيضًا انخفاضًا كبيرًا في أنشطتهما لإحراق الغاز في 2017، إلا أن إيران وليبيا شهدتا زيادات ملموسة في عمليات إحراق الغاز.

صدرت هذه البيانات عن الشراكة العالمية للحد من إحراق الغاز، وهي منظمة يديرها البنك الدولي وتضم في عضويتها حكومات وشركات نفط ومؤسسات دولية تعمل للحد من إحراق الغاز.

ووضعت الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي والشراكة العالمية للحد من إحراق الغاز تقديرات الإحراق بالتعاون مع جامعة كولورادو استنادًا إلى مشاهدات من مجسات متطورة في قمر صناعي أطلق عام 2012.

ويُقصَد بإحراق الغاز إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، وهو يحدث بسبب وجود قيود ومعوقات فنية وتنظيمية وأو اقتصادية.

ويُؤدِّي إحراق الغاز إلى انطلاق أكثر من 350 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام، وما لذلك من آثار خطيرة ضارة بسبب انبعاثات غاز الميثان غير المحترق والكربون الأسود.

ويُعَد إحراق الغاز أيضا إهدارا كبيرا لموارد الطاقة لا يسع العالم تحمُّله.

وقال ريكاردو بوليتي المدير الأول والرئيس لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي "تبعث أحدث بيانات عن إحراق الغاز في العالم على التفاؤل، ولكن علينا الانتظار بضع سنوات أخرى حتى نعرف هل تشكل هذه البيانات نقطة تحول تشتد الحاجة إليها، وإن إنهاء أنشطة إحراق الغاز الروتينية عنصر رئيسي من عناصر أجندتنا لتخفيف آثار تغير المناخ، وأصبح الآن عدد الأطراف التي صادقت على المبادرة العالمية للحد من إحراق الغاز التي أطلقناها قبل ثلاثة أعوام 77 طرفا، يساهمون بنحو 60% من إجمالي عمليات إحراق الغاز في أنحاء العالم".

وفي عام 2015، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم مبادرة "الوقف التام لإحراق الغاز المعتاد بحلول 2030"، وذلك مع 25 من الأطراف الأولى التي صادقت على المبادرة التي تلزم أعضاءها بالكف عن إحراق الغاز في عمليات التطوير الجديدة لحقول النفط والبحث عن حلول لإنهاء عمليات الإحراق المعتاد في مواقع إنتاج النفط القائمة في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك عام 2030. وصادق على المبادرة حتى الآن 27 حكومة و35 شركة نفطية و15 مؤسسة إنمائية.

وقال بيورن هامسو مدير برنامج في الشراكة العالمية للحد من إحراق الغاز "هذه المبادرة أداة أساسية لإنهاء إحراق الغاز المعتاد. ومن الأهمية بمكان في المستقبل أن يستمر مُشغِّلو حقول النفط في معالجة "التركة" المستمرة "لإحراق الغاز وأن توضع نماذج عمل جديدة تمكن مزيدا من المستثمرين من المشاركة في مشروعات الحد من الإحراق".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر

منذ أقل من شهر

"روحانى" يُحذر إعلامه من نشر معلومات حول أسعار العملة

منذ أكثر من شهرين

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ 3 شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ 3 شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 3 شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

الآن

معضلة الريال.. من سيتولى تسديد الركلات الثابتة بعد رحيل رونالدو؟

إسرائيل تعلن عن دبابة جديدة مصممة لحرب العصابات

بالفيديو.. كواليس جديدة من "عيش بشوقك"

روشتة نفسية لحماية طفلك من «العصبية» المفرطة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالساحل الشمالى

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

مقتل 7 مسلحين وإصابة 9 فى اشتباكات مع شرطة الحدود الأفغانية

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

ads
ألبومات الصور

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

نجم الساعة

«حرب كرموز» يفتح الباب أمام مشاركة نجوم «هوليوود» فى الأفلام المصرية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالساحل الشمالى

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

مقتل 7 مسلحين وإصابة 9 فى اشتباكات مع شرطة الحدود الأفغانية

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

كشكول

نجاح جديد لجراحى المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة المنوفية

نصائح هامة من "التعليم العالي" لطلاب المعادلات للقبول بالجامعات

خطوات تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلات بالجامعات

أول أغسطس.. بدء تسجيل بيانات القبول بالجامعات المصرية لطلاب المعادلات

ننشر مواعيد التقدم وصرف الأوراق لطلاب المعادلات العربية والأجنبية للقبول بالجامعات

الأمصار

مقتل 14 شخص في غارة جوية شمالي أفغانستان

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ألاسكا

ياسمين علي تصرف جمهور قرطاج عن أبّو بـ"3 دقات"

قريبا.. علاج جديد لمرضى الزهايمر

مهرجان وهران الجزائري يكرم شادية وهنيدي

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

دراسة: إنجاب 5 أطفال يُعرض المرأة للإصابة بالألزهايمر

بولين شانى تجسد شخصية كاترين دى نيف فى مسرحية تحمل أسمها

كوريا الجنوبية تستضيف القمة العالمية السابعة للسياحة الحضرية

الصحة

محضر ضد طبيبة بمستشفى دهب: "خلعت ضرس العقل السليم"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎