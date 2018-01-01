كيف تصنع سلسلة أضواء من علب الحليب القديمة

اضفاء مناخ على حفل في حديقة المنزل بالاستعانة بالأضواء، لا يعني بالضرورة مشتريات باهظة، ماذا عن صناعة سلسلة أضواء من عشر علب حليب أو عصير الكرتون الفارغة؟ في البداية، قم بقطع الجزء العلوي من العلبة الكرتون وغط بقيتها بورق تغليف الهدايا، ثم قم بتفريغ مستطيل تبلغ مقاساته 11 سنتيمترا في خمسة سنتيمترات في كل جانب، ولا تنس بالإمساك بالكرتون بعناية حتى لا ينثني تحت يديك خلال عملية التفريغ.



ثم الصق ورقة شفافة ملونة مكان كل مستطيل تم تفريغه، وتضاء كل علبة كرتون باستخدام سلسلة أضواء صغيرة الحجم. قم بثقب ثقب أسفل كل علبة، وقم بتثبيت لمبة واحدة في كل علبة، ويمكن تعليق سلسلة الأضواء الجديدة الخاصة بالحفل بين شجرتين باستخدام كابل أسلاك رفيع يتم تمريره عبر سلسلة الأضواء.