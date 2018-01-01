عودة رفات 50 أمريكيًا قتلوا خلال الحرب الكورية خلال 15 يومًا

تعتزم كوريا الشمالية إعادة رفات حوالي 50 جنديًا أمريكيًا قتلوا خلال الحرب الكورية، خلال الأسبوعين المقبلين، وهي الدفعة الأولى منا إعادة رفات الجنود إلى أمريكا منذ القمة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري كيم جونج أون.



وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، حسب شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء سيجري في غضون أسبوعين، ولكن ما زال لم يحدد بدقة موعد عودتهم.



ويأتي التطور بعد اجتماع استمر يومين بين مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.



وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بداية المناقشات إنّ "التزامات ثابتة" تمت لإعادة الرفات إلى الولايات المتحدة.