القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
عالم
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 12:06 ص

عودة رفات 50 أمريكيًا قتلوا خلال الحرب الكورية خلال 15 يومًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل خورشيد
dostor.org/2253313

تعتزم كوريا الشمالية إعادة رفات حوالي 50 جنديًا أمريكيًا قتلوا خلال الحرب الكورية، خلال الأسبوعين المقبلين، وهي الدفعة الأولى منا إعادة رفات الجنود إلى أمريكا منذ القمة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري كيم جونج أون.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، حسب شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء سيجري في غضون أسبوعين، ولكن ما زال لم يحدد بدقة موعد عودتهم.

ويأتي التطور بعد اجتماع استمر يومين بين مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بداية المناقشات إنّ "التزامات ثابتة" تمت لإعادة الرفات إلى الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

سول تأمل العثور على رفات مئات الآلاف من جنود الحرب الكورية

الكوريتان تناقشان إزالة الألغام بالمنطقة منزوعة السلاح

أمريكا تعتزم استعادة جثامين جنودها المقتولين في الحرب الكورية

الجيش الأمريكى يُرسل 100 تابوت لاستلام رفات جنود قتلوا فى الحرب الكورية

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ أقل من شهر

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

"التموين" تستجيب لـ"90 دقيقة" وتقرر حل مشكلة والد شهيد رفح (فيديو)

الذهب ينخفض لأدنى مستوى منذ مارس 2017

"ترامب" يعترف: "أخطأت بالأمس"

خاص.. رشوة جمال عبدالعظيم في 11 نقطة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

رئيس جامعة دمنهور يفتتح ورشة الاحتياجات التدريبية للكنائس

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لـ"رشوة مصلحة الجمارك": الفساد بدأ في "شاليه رأس البر"

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

"بس يا كداب".. إسلام البحيري يرد على بيان معز مسعود

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

كشكول

افتتاح أول مركز للطلبة الموهوبين بشمال سيناء

ينشر "كشكول" شروط التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية

أهالي طلاب دار السلام: يطالبون برفع الظلم عن أبنائهم والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني

"الخشت"يوافق علي منحة كاملة لأول الثانوية العامة مكرر للدراسة بكلية الطب

بدء أعمال الدورة التدريبية للموجات فوق الصوتية بطب بيطري بنها

الأمصار

بالتفاصيل.. بنود المصالحة وموافقة حماس على الرؤية المصرية

حين يتغنى الأبناء بتاريخ "أم الحب والجمال"

جينيفر بويلان تكتب: ما الوقت المناسب لقراءة الكتب؟

شروط اكتساب الجنسية في أوروبا

سعوديات تلفتن الأنظار بتأسيس فريق مشي نسائي "فيديو وصور"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"حملة شعبية وزواج مي عز الدين" أبرز أخبار الثلاثاء (فيديوجراف)

90 عامًا و100 حفيد.. قصة الجدة المعمّرة في إنجلترا

"الدستور" تهنئ الدكتورة ميرال عبدالكريم لحصولها على بكالوريوس صيدلة بامتياز

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎