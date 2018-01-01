الجيش الفلبيني يعتقل زوجة زعيم جماعة "ماوتي" المتطرفة

أعلن المتحدث باسم الجيش الفلبيني عذرا بالاجتي، اليوم، أن عددا من أفراد الجيش اعتقلوا زوجة أحد القادة البارزين لجماعة "ماوتي" المتطرفة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، وقتلوا انتحاريا مشتبها به في غارات متفرقة بمدينة "جنرال سانتوس" جنوبي البلاد.



وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن السيدة تدعى نفيسة بوندوج، وكانت مختبئة بعد هروبها من السجن منذ عامين، مشيرة إلى أن زوجها المعروف بأبو دار هو الزعيم الجديد للجماعة المتطرفة التي احتلت مدينة مراوي في مايو من العام الماضي لمدة خمسة أشهر.



وأضاف بالاجتي أنه تم اعتقال بوندوج متلبسة وبحوزتها مواد لتصنيع قنابل بدائية الصنع في مخبئها، حيث لم تستطع المقاومة.



كما قتل المشتبه به في تصنيع قنابل نجيب بوندوج عند تتبعه إلى منزله.



يذكر أن اسمي الشخصيتين على رأس قائمة الأشخاص المطلوب اعتقالهم التي وضعها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، حينما فرض القانون العسكري على جزيرة "مينداناو" بعد الهجوم الذي شن على مدينة مراوي وراح ضحيته أكثر من 100ر1 شخص وانتهي بقتل زعيم التنظيم.